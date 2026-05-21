Бешенство наступает: три села в Омской области закрыли на карантин

В Омской области чуть ли не каждую неделю специалисты ветслужбы выявляют новые очаги бешенства. Сегодня, 21 мая, стало известно еще о трех вспышках смертельно опасной инфекции.
Бешенство животных выявили в личных подсобных хозяйствах сразу трех районов: в селе Низовое (Муромцевский район), Цветочное (Русско-Полянский район) и Заливино (Тарский район). С 20 мая по 19 июля там введен карантин, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
На этот период жителям и гостям населенных пунктов запрещается лечить больных животных, ввозить и вывозить любых домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, а также допускать посторонних людей на территорию, где были обнаружены заболевшие особи. Кроме того, под запрет попадают проведение сельскохозяйственных ярмарок, действуют и другие ограничения.
Бешенство является смертельно опасным заболеванием и для человека. Передается вирус вместе со слюной, поэтому при любом контакте с животным необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью — спасти жизнь может только своевременный курс вакцинации.