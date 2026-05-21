В Калининградскую область из Беларуси ввезли 40 тыс. саженцев голубики и рассады клубники

Контроль не выявил нарушений при ввозе продукции.

В Калининградскую область из Беларуси с 1 по 15 мая ввезли партии саженцев голубики и рассады клубники в размере 40 тыс. штук. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Посадочный материал поступил в сопровождении фитосанитарных сертификатов и документов, подтверждающих сортовые и посевные качества. Должностные лица осуществляли досмотр на наличие признаков заражения карантинными организмами, характерными для данной продукции. В целях установления карантинного фитосанитарного состояния от продукции отобрали образцы и направили в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторной экспертизы.

Контроль не выявил нарушений при ввозе продукции и не обнаружил карантинные объекты. На партии посадочного материала оформили акты карантинного контроля, которые дают право на использование посадочного материала по назначению.