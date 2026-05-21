Популярный кинотеатр закрылся в одном из нижегородских торговых центров

В торговом центре «Фантастика» в Нижнем Новгороде закрылся популярный кинотеатр. Речь идет о филиале «Синема парк», который несколько лет функционировал на третьем этаже шопинг-молла, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Кинотеатр перестал работать с 16 мая. Что послужило причиной его закрытия, неизвестно. Сейчас редакция сайта pravda-nn.ru это выясняет.
Второй филиал киносети продолжает работу в штатном режиме на базе ТРЦ «Седьмое небо» в Канавинском районе.
