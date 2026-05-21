Инспекторы министерства экологии Красноярского края провели 16 проверок с помощью беспилотников

С начала 2026 года инспекторы министерства экологии Красноярского края провели 16 выездных обследований с использованием беспилотников. С их помощью специалисты выявляют экологические нарушения, контролируют исполнение предписаний и участвуют в совместных рейдах с правоохранительными органами. Сейчас в распоряжении ведомства находятся десять беспилотных летательных аппаратов. Их используют в Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске, Лесосибирске, Минусинске, а также в Богучанском округе и других территориях края. С начала года с помощью квадрокоптеров проверяли противопожарное состояние свалок, обследовали водоохранные зоны и выявляли несанкционированные места размещения отходов. Так, в Богучанском округе специалисты обнаружили свалку отходов лесопиления, которую предприятие должно было ликвидировать по решению суда. По итогам проверки организации выдали предписание, рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности. Фото: пресс-служба министерства экологии Красноярского края Еще одно нарушение выявили в Сосновоборском округе. Беспилотник зафиксировал разработку карьера после прекращения действия лицензии на добычу полезных ископаемых. Материалы проверки передали в правоохранительные органы. Отдельное внимание инспекторы уделяют незаконному размещению отходов. С начала года проведено 11 таких обследований. В Богучанском округе и рядом с Лесосибирском обнаружили стихийные свалки строительного и крупногабаритного мусора, автомобильных шин и отходов лесопиления, также были зафиксированы факты незаконного слива жидких бытовых отходов. В прошлом году с помощью беспилотников были выявлены факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси. Рассчитан ущерб на сумму порядка четырех миллиардов рублей, возбуждено уголовное дело. Эти средства могут направляться только на природоохранные мероприятия. К примеру, на ликвидацию несанкционированных свалок в муниципалитетах, — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.