MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 объединили коммуникации и HR

19 мая на конференции ЦИПР-2026 компания облачных коммуникационных сервисов для бизнеса MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.
Одним из первых проектов в рамках сотрудничества стала интеграция HR-системы «Юнион» (входит в ИТ-холдинг Т1) с сервисами MANGO OFFICE для автоматизации подбора персонала.
Теперь рекрутеры смогут звонить кандидатам прямо из интерфейса «Юнион». Система автоматически сохраняет историю и записи разговоров, а при входящем звонке определяет кандидата или создает новую карточку, сокращая время на рутинные действия.
«Коммуникационная инфраструктура сегодня напрямую влияет на устойчивость и эффективность бизнеса. Компаниям уже недостаточно разрозненных инструментов — звонков, встреч и переписок. Им нужны единые цифровые среды, которые встроены в реальные процессы и работают без разрывов. Вместе с ИТ-холдингом Т1 мы сможем быстрее и точнее закрывать эти задачи для корпоративных и государственных клиентов», — отмечает Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE.
«Сегодня рынок движется в сторону интегрированных платформ, объединяющих в себе сразу несколько инструментов. Совмещая экспертизу Т1 в создании корпоративных ИТ-решений и сильные коммуникационные технологии MANGO OFFICE, мы сможем предлагать рынку более востребованные решения — как для HR-направления, так и для других сфер и бизнес-процессов», — комментирует Василий Саутин, коммерческий директор вертикали «Программные решения» ИТ-холдинга Т1.