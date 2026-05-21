Центр Калининграда перекроют 30 мая для проведения забегов

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах.

В Калининграде 30 мая, в день проведения спортивного мероприятия «Зеленый марафон», введут ограничения на центральных улицах.

Запланированы взрослые и детские забеги на различные дистанции.

На 08:30 намечен общий сбор участников. В программе не только забеги, но и разминки, футбол, турниры по шахматам и настольному теннису.

Завершится мероприятие в 14:00 церемонией награждения победителей.

Как сообщает Центр организации дорожного движения и пассажирских перевозок, в следующую субботу с 7:00 до 14:00 будет ограничено движение по:

— Гвардейскому проспекту на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной;

— ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева на всем протяжении;

— ул. Д. Донского на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пер. Д. Донского;

— ул. Гостиной на участке от дома № 2 до ул. Д. Донского.

На время ограничения изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 2А, № 4, № 72, а также троллейбуса № 2.

