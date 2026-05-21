В кузбасском Прокопьевске открыли поликлинику после капитального ремонта

«Ситуация в экономике остается непростой, но, несмотря на это, будем продолжать развитие первичного звена здравоохранения, потому что оно имеет ключевое значение для защиты здоровья кузбассовцев. В этом году завершим строительство поликлиник в Белове и Киселевске, также откроем шесть фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы медпомощь была доступна и в отдаленных территориях», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.