В кузбасском Прокопьевске открыли поликлинику после капитального ремонта

Капитальный ремонт поликлиники № 2 завершился в городе Прокопьевске. Работы проводились в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения Кузбасса.
В здании заменили кровлю, коммуникации, системы отопления и водоснабжения, проводку. Также в нем установили два пассажирских лифта, новые окна, двери, отремонтировали лестничные марши. Для обеспечения безопасности смонтировали пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и рамку металлоискателя. Помимо этого, был сделан отдельный вход для пациентов с ОРВИ с кабинетами первичного приема.
Для посетителей внедрена удобная поэтажная навигация, сформировано понятное расписание работы специалистов. Организована комфортная и просторная зона ожидания, где пациенты могут отдохнуть и зарядить мобильное устройство. Особое внимание уделили доступности для маломобильных пациентов.
«Ситуация в экономике остается непростой, но, несмотря на это, будем продолжать развитие первичного звена здравоохранения, потому что оно имеет ключевое значение для защиты здоровья кузбассовцев. В этом году завершим строительство поликлиник в Белове и Киселевске, также откроем шесть фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы медпомощь была доступна и в отдаленных территориях», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.