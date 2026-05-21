Суд обязал Александровский машзавод арендовать земельный участок у муниципалитета

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования администрации Александровского муниципального округа к АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ). Как следует из материалов дела, власти муниципалитета обратились с требованием обязать АМЗ заключить договор аренды земельного участка. На нем располагается объект незавершенного строительства, собственником которого выступает само предприятие.
Как указано в судебном акте, спорный земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Истец отметил, что ответчик использует его без правовых оснований и не вносит плату за землепользование. Суд установил, что АМЗ обязан заключить договор аренды в соответствии с законодательством, так как использует участок в своих интересах. Согласно договору аренды, стоимость аренды участка составит чуть более 193 тыс. руб. в год.
Согласно публичной кадастровой карте, спорный земельный участок площадью 21,1 тыс. кв. м располагается по ул. Юбилейной, 3. Его кадастровая стоимость составляет 4,8 млн руб.
АО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли. В 2025 году выручка предприятия составила 320,9 млн руб., чистый убыток — 586,3 млн руб. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в новый состав совета директоров АМЗ вошел представитель одной из структур Сбербанка. Как тогда пояснил гендиректор АМЗ Артур Маркарян, это понадобилось для исполнения заключенного соглашения с банком в целях «полного финансового оздоровления предприятия».