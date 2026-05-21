Суд обязал Александровский машзавод арендовать земельный участок у муниципалитета

Как указано в судебном акте, спорный земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Истец отметил, что ответчик использует его без правовых оснований и не вносит плату за землепользование. Суд установил, что АМЗ обязан заключить договор аренды в соответствии с законодательством, так как использует участок в своих интересах. Согласно договору аренды, стоимость аренды участка составит чуть более 193 тыс. руб. в год.