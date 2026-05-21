На виновника ДТП на Похвалинском съезде с начала 2025 года составили 161 протокол

За 2025 год и истекший период 2026 года на водителя автомобиля Mercedes, спровоцировавшего массовое ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, составили 161 протокол. Из них 51 материал — по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), сообщили в региональном ГУ МВД.

В пресс-службе полиции добавили, что подавляющее количество штрафов 21-летний нарушитель оплатил, решение о наказании по статье 20.25 КоАП РФ принимает суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», после вчерашнего ДТП на этого водителя составили четыре протокола, в том числе за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

По данным СМИ, нарушитель — сын гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова, умершего в 2024 году.