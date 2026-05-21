На виновника ДТП на Похвалинском съезде с начала 2025 года составили 161 протокол

За 2025 год и истекший период 2026 года на водителя автомобиля Mercedes, спровоцировавшего массовое ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, составили 161 протокол. Из них 51 материал — по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), сообщили в региональном ГУ МВД.