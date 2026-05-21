Мэр Воронежа наградил победителей фестиваля «От признания к призванию»

В Воронеже подвели итоги фестиваля педагогического мастерства «От признания к призванию». В торжественной церемонии награждения принял участие мэр Сергей Петрин. Глава региона вручил победителям конкурсов в сфере образования благодарственные письма и денежные сертификаты.
«Хочу выразить благодарность победителям, призерам и всем преподавателям города. Каждый из них не только учит детей, но и вдохновляет, подсказывает, направляет, помогает мечтать, строить планы и развиваться. Пожелал победителям дальнейших достижений, новых побед, творческих успехов, креативных идей. Учить можно не только по учебнику, но и своим примером, сердцем, талантом. Еще раз хочу сказать спасибо за ежедневный труд учителей — воспитание будущего нашей страны», — написал Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС.
Фестиваль «От признания к призванию» проводится уже более 15 лет. За это время у него несколько раз менялся формат, но задача, как подчеркивает мэр, остается прежней: поделиться мастерством с коллегами и внедрить лучшие практики в работу.
«Также с коллегами приняли решение вручить воронежским стобалльникам именные часы. После подведения итогов единого госэкзамена встречусь с ребятами и их родителями, чтобы передать подарки», — добавил глава города.
Напомним, в Воронеже и области продолжается подготовка к государственной итоговой аттестации. Уже готовы все 110 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Сопровождать сдачу ОГЭ и ЕГЭ будут более семи тысяч специалистов, которые прошли необходимое обучение. За соблюдением прав выпускников будут следить свыше 1000 наблюдателей. Подробности — в материале vrn.aif.ru.