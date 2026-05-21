В Октябрьском районе Оренбуржья молодежи помогли построить карьерные планы

Мероприятие по оценке перспектив трудоустройства молодежи провели в Октябрьском районе Оренбургской области. Встреча состоялась в модернизированном по нацпроекту «Кадры» центре «Работа России», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Участникам мероприятия помогли построить карьерные планы и составить резюме. Также молодежь прошла опрос, направленный на определение готовности к трудоустройству и выявление возможных барьеров на этом пути. Кроме того, участники мероприятия подали заявления на получение меры поддержки по профориентации, проанализировали вакансии на портале «Работа России».
«Это отличный шанс для студентов уже на этапе обучения сделать шаг навстречу успешной карьере, а для работодателей — познакомиться с мотивированными и перспективными кандидатами», — отметила руководитель кадрового центра «Работа России» Октябрьского района Екатерина Уварова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.