Монтаж головной части щита для метро завершается в Нижнем Новгороде

Пуско-наладочные работы на щите планируют завершить уже на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

На стройплощадке метро на улице Горького строители завершают самый сложный этап — сборку головной части тоннелепроходческого механизированного комплекса. В стартовый котлован уже опустили самые увесистые элементы: передний и средний щиты, привод и систему подачи с домкратами. Об этом сообщили в МКУ «ГУММиД».

Каждая из этих деталей весит от 60 до 90 тонн, поэтому для спуска пришлось задействовать тяжеловесный 600-тонный кран. В ближайшее время к уже смонтированным элементам добавится шестиметровый ротор, после чего начнется финальная сборка всего комплекса в единый механизм.

Как отметили в учреждении, пуско-наладочные работы планируют завершить уже на следующей неделе.