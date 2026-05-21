Ультрафиолет, порошки и слепки: криминалисты раскрыли содержимое чемодана

Кемеровские криминалисты показали содержимое своего чемодана для выездов на места преступлений, пишут VSE42.RU.
Журналисты побывали на брифинге в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Кузбассу в Кемерове. Начальник ЭКЦ полковник полиции Андрей Королев и его сотрудники рассказали о специфике работы и показали содержимое знаменитого чемодана криминалиста.
Как пояснил эксперт отдела криминалистических экспертиз Артем Михайленко, кейс оснащён ножками и встроенной подсветкой для работы в сложных условиях. Внутри — десятки инструментов для сбора улик: ультрафиолетовые осветители для поиска биологических следов, дактилоскопические порошки для выявления отпечатков пальцев, наборы для создания объёмных слепков и оборудование для фотофиксации.
Также в арсенале — лазерная указка, скотч, зарядные устройства, аксессуары для камеры, степлер, ручки и другие необходимые мелочи.