Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ультрафиолет, порошки и слепки: криминалисты раскрыли содержимое чемодана

Кейс оснащён ножками и встроенной подсветкой для работы в сложных условиях.

Кемеровские криминалисты показали содержимое своего чемодана для выездов на места преступлений, пишут VSE42.RU.

Журналисты побывали на брифинге в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Кузбассу в Кемерове. Начальник ЭКЦ полковник полиции Андрей Королев и его сотрудники рассказали о специфике работы и показали содержимое знаменитого чемодана криминалиста.

Как пояснил эксперт отдела криминалистических экспертиз Артем Михайленко, кейс оснащён ножками и встроенной подсветкой для работы в сложных условиях. Внутри — десятки инструментов для сбора улик: ультрафиолетовые осветители для поиска биологических следов, дактилоскопические порошки для выявления отпечатков пальцев, наборы для создания объёмных слепков и оборудование для фотофиксации.

Также в арсенале — лазерная указка, скотч, зарядные устройства, аксессуары для камеры, степлер, ручки и другие необходимые мелочи.