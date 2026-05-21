Нижегородские власти договорились расширить сотрудничество с Латинской Америкой

Соглашение было подписано в ходе ЦИПР в столице Приволжья.

Нижегородская область будет расширять экономическое сотрудничество с государствами Латинской Америки. Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе ЦИПР в столице ПФО. Подробностями поделилась пресс-служба губернатора и правительства.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин пояснил, что договоренности о развитии взаимодействия стали продолжением системной работы региона по сотрудничеству со странами Латинской Америки.

«На этой неделе мы приняли делегацию из Бразилии, в составе которой представители власти и бизнеса, а на площадке ЦИПР состоялись обсуждения, посвященные вопросам развития международного сотрудничества и новой финансовой инфраструктуры стран БРИКС», — напомнил Дмитрий Старостин.

Чиновник добавил, что партнерство с зарубежными государствами играет важную роль для нижегородских экспортеров. Сегодня предприниматели заинтересованы в развитии новых механизмов международных расчетов, которые сделали бы решение бизнес-задач комфортнее.

Стоит отметить, что развитие экспортной деятельности в регионе курирует нижегородский минпром. Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям заявить о себе на внешних рынках, в том числе участвуя в международных выставках.

«Нижегородские компании поставляют в страны Латинской Америки продукцию химической промышленности, мебель, транспортные средства, электрическое оборудование и другую продукцию. Подписанное соглашение позволит расширить международную кооперацию, укрепить деловые связи и создать дополнительные возможности для продвижения продукции нижегородских производителей на зарубежных рынках», — прокомментировал министр промышленности региона Максим Черкасов.

Соглашение между Нижегородской областью и странами Латинской Америки будет способствовать реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного российским лидером Владимиром Путиным.