В «Ласточках» есть значок Wi-Fi, но интернета нет: что ответили в КЖД

За перевозки отвечает пригородная пассажирская компания.

Источник: Клопс.ru

В пригородных «Ласточках» Калининградской области в ближайшее время не планируют подключать Wi-Fi для пассажиров. Об этом «Клопс» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

Калининградцы отмечают, что в некоторых поездах остаются обозначения Wi-Fi, но выйти в интернет невозможно. В КЖД пояснили, что перевозки выполняет Калининградская пригородная пассажирская компания, а её деятельность дотируется из бюджета области.

«При планировании объёмов субсидий АО “КППК” на 2026 год увеличение расходов регионального бюджета на предоставление услуги доступа к сети интернет в пригородных поездах было признано в настоящий период невозможным», — говорится в ответе КЖД.

Пассажиры жалуются, что пользоваться и мобильным интернетом в пути тоже сложно. На линии Калининград — Светлогорск связь почти на всём маршруте работает нестабильно или пропадает совсем. По дороге в Зеленоградск сигнал часто теряется.

В КЖД рассказали, будут ли запускать сдвоенные «Ласточки» из Калининграда на побережье.

