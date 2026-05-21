В Воронеже бьюти-мастера обвинили в мошенничестве с соцконтрактом на 168 рублей

В Воронеже получила резонанс история самозанятой Елизаветы Пигуль, которая оформила социальный контракт на открытие бьюти-кабинета, отчиталась о его выполнении, а затем стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. По версии, изложенной для «РГ» самой предпринимательницей, спор возник из-за превышения допустимого дохода всего лишь на 56 рублей в месяц — то есть лишь на 168 рублей за расчетный трехмесячный период.
Пигуль работает мастером по наращиванию ресниц и имеет статус самозанятой. В июне 2024 года, как она рассказала «РГ», воронежские органы соцзащиты одобрили ей социальный контракт на 350 тысяч рублей. Деньги предназначались для развития малого дела — открытия бьюти-кабинета. При оформлении, по словам Пигуль, ей даже сказали не приходить на финальную комиссию по согласованию в выдаче субсидии: мол, все документы в порядке.
Социальный контракт — это форма государственной социальной помощи: соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьей, чей доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. Такая поддержка может быть направлена, в частности, на трудоустройство, обучение, открытие собственного дела или преодоление трудной жизненной ситуации.
Контракт на кабинет.
Для получения контракта доход заявителя за три месяца не должен был превышать 40 332 рубля, то есть 13 444 рубля в месяц — уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления документов. Сама Елизавета утверждает, что условиям соответствовала, и именно так ей объяснили ситуацию в соцзащите.
Причем, по словам предпринимательницы, она изначально не скрывала, что уже работает мастером по наращиванию ресниц. На консультации в соцзащите она, как утверждает девушка, спрашивала, нужно ли предоставлять выписки с банковских карт. Ей, по ее словам, ответили, что это личные данные, а для оформления требуются только документы из установленного списка.
Отчет приняли, потом вызвали на допрос.
После получения поддержки предпринимательница открыла кабинет и отчитывалась о выполнении условий контракта. По ее словам, претензий к отчетам не возникало, а сам контракт был признан выполненным полностью. Завершился он летом прошлого года.
«Меня даже похвалили в соцзащите за предпринимательскую активность», — говорит Пигуль.
Однако спустя несколько месяцев ситуация изменилась. В декабре Елизавету вызвали на допрос. До этого, как она утверждает, по телефону начали опрашивать ее клиентов. Еще через месяц к ней в кабинет пришли двое сотрудников полиции и предложили проехать в отдел.
Там ей сообщили, что у правоохранителей есть основания считать: она не имела права на получение социального контракта. Суть претензий, как она пересказывает позицию следствия, заключалась в том, что ее доход был выше допустимого — на 56 рублей в месяц. То есть за три месяца превышение составило 168 рублей.
Сама предпринимательница настаивает: умысла вводить соцзащиту в заблуждение у нее не было. Она говорит, что не скрывала факта работы, уточняла порядок подачи документов и действовала по тем разъяснениям, которые получила при оформлении поддержки.
По словам Елизаветы, после визита сотрудников полиции ее доставили в отдел, где она находилась до позднего вечера. У нее изъяли телефон. Отдельным эпизодом стала мера пресечения. Как рассказала Пигуль, она успела провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда. Затем адвокату удалось добиться ее освобождения, хотя правоохранительные органы настаивали на заключении в СИЗО.
Почему дело получило резонанс.
Формально спор касается не самой суммы соцконтракта, а права на ее получение. Если человек не соответствовал критериям нуждаемости, выплата может быть признана полученной незаконно. Но в этой истории внимание привлек размер спорного превышения дохода — 168 рублей за три месяца. Именно эта разница стала центральной деталью, из-за которой случай вышел за рамки обычной проверки использования бюджетных денег.
Каков сейчас статус дела, неизвестно: например, неясно, ушло ли оно в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В воронежском СК корреспонденту «РГ» не стали комментировать ситуацию, порекомендовав обратиться в центральный аппарат ведомства с официальным письменным запросом. Пигуль говорит, что 30 апреля она и ее адвокат подписали документы о том, что ознакомлены с завершением расследования уголовного дела.
Источник «РГ» в силовом блоке региона указывает на то, что правоохранители были вынуждены действовать по букве закона: важна не сама сумма в 168 рублей, а именно превышение, установленной порядком отсечки по нормативам выдачи соцконтракта.