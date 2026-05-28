Опрос: как россияне планируют провести летний отпуск

Летний отпуск для многих россиян остается одним из самых ожидаемых событий года. Для одних это возможность отправиться к морю, в путешествие или на экскурсии, для других — провести время на даче, выбраться на природу, отдохнуть дома или просто сменить привычную обстановку. У каждого свои ожидания от летнего отдыха, привычки и подход к организации отпуска — кто-то любит планировать поездки заранее, а кто-то принимает решения в последний момент.
Разнятся и сами представления об идеальном отпуске. Одни стремятся к новым впечатлениям, активностям и насыщенной программе, другие все чаще выбирают спокойствие, восстановление сил, отдых на природе или время с близкими. Для кого-то важно увидеть новые места и получить яркие эмоции, а кто-то ценит возможность ненадолго отключиться от повседневных забот и привычного ритма жизни.
Предлагаем вам пройти опрос и рассказать, будете ли вы брать в этом году летний отпуск, как планируете его провести, сколько готовы потратить на отдых, какие факторы сильнее всего влияют на планы и что вы считаете главным в хорошем отпуске.