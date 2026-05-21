Работу кондиционеров проверили в нижегородских автобусах

Утром 21 мая специалисты отдела контроля пассажирских перевозок провели проверку систем кондиционирования в салонах общественного транспорта Нижнего Новгорода, сообщает ЦРТС.
В рамках инспекции обследовали 57 единиц техники — автобусы, трамваи и электробусы. Результаты показали, что:
в 37 транспортных средствах (65% от общего числа) кондиционеры функционируют в штатном режиме;
в 20 автобусах выявлены проблемы: в части машин системы кондиционирования вовсе не установлены, в других — требуют ремонта. В этих случаях для проветривания используются открытые окна.
По итогам проверки перевозчики получили официальное уведомление: им предписано в кратчайшие сроки обеспечить исправность кондиционеров во всём парке техники. Кроме того, водителей дополнительно проинструктировали о необходимости поддерживать комфортную температуру в салонах.
Инициатива связана с многочисленными жалобами нижегородцев, которые начали поступать после резкого потепления. Пассажиры отмечали, что в отдельных салонах температура поднимается до 35 , а в ряде случаев водители, вопреки погоде, включают отопительные системы.
