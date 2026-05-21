Красноярцы выбирают территории для благоустройства на 2027 год

Жители Красноярска продолжают голосование за объекты благоустройства 2027 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Победитель получит финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом.
В Октябрьском районе явным лидером стал бульвар Ботанический — за него отдали более 14,5 тысячи голосов (третий показатель в городе). Сквер на проспекте Свободный, 54а, пока набрал около 3 тысяч голосов.
Бульвар Ботанический — одна из главных прогулочных зон для 8 тысяч жителей микрорайона. Его протяжённость — около километра. Открытый в 2005 году, за 20 лет он ни разу капитально не обновлялся: дорожки разбиты, лавочки устарели.
«Бульвар прекрасный, здесь гуляют и с детьми, и с питомцами. Но дорожки разбиты, лавочки старые, нужно обновление, чтобы стало очень красиво. Я проголосовала за проект и надеюсь на победу», — поделилась местная жительница Виктория Морозова.
И.о. руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина объяснила, что территория требует обновления по современным стандартам. При этом любой житель может предложить новую территорию, написав в администрацию.
Сквер на Свободном, 54а — вторая зелёная зона района. Главный запрос горожан — площадка для выгула собак. Сквер стал особенно востребован после открытия детского сада № 206. Если он победит, полноценное обновление начнётся в 2027 году.
Голосование стартовало 21 апреля и закончится 12 июня. На конкурс выставили 17 общественных пространств, из которых выберут 8 победителей. Участвовать могут все жители старше 14 лет через портал zagorodsreda.gosuslugi.ru (нужна авторизация на «Госуслугах»).
С 2017 года в Красноярске благоустроили около 100 парков, скверов и набережных. В их числе — Ярыгинская набережная, набережная Качи имени Пимашкова, парк «Солнечная поляна» и другие.