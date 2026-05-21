В Калининграде ищут актеров для съемок в социальном ролике о связи поколений

В Калининграде снимут художественный социальный ролик о связи современного города с памятью о людях военного времени. Сейчас организаторы проводят кастинг — ищут актеров на главные роли и в массовку. Съемки пройдут 6 и 7 июня на вокзале, в городском сквере, на территории форта.
Об этом сообщает Фестивальная дирекция.
Для участия в современной сюжетной линии в кадре нужны:
— женщина 25−35 лет (играет роль мамы);
— мальчик или девочка 6−10 лет;
— девушка 18−25 лет;
— парень 18−25 лет.
Для линия прошлого:
— женщина 25−35 лет;
— мальчик или девочка 6−10 лет;
— девушка 18−25 лет;
— парень 18−25 лет.
«Будет плюсом, если на роли мамы и ребенка откликнется настоящая мама с сыном, но это не обязательное условие. Заявки можно отправлять отдельно», — говорится в сообщении.
Также нужны мужчины и женщины разных возрастов для участия в массовых сценах.
