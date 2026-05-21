В Пермском крае состоялся экстремальный забег «Царь горы»

Участникам нужно было взбежать на трамплин. Длина дистанции — всего 400 м, но из-за уклона в 35 градусов и перепада высот в 140 м трасса считается одной из самых сложных в мире. Уточним, что в этот раз участие в турнире приняли именитые спортсмены. Среди них — двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Иван Черезов и прошлогодняя победительница забега Марина Пашкова.