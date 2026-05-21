В Пермском крае состоялся экстремальный забег «Царь горы»

Экстремальный забег «Царь горы» прошел в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» на территории Пермского края, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Участникам нужно было взбежать на трамплин. Длина дистанции — всего 400 м, но из-за уклона в 35 градусов и перепада высот в 140 м трасса считается одной из самых сложных в мире. Уточним, что в этот раз участие в турнире приняли именитые спортсмены. Среди них — двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Иван Черезов и прошлогодняя победительница забега Марина Пашкова.
Эстафетная часть соревнований популярна среди команд краевых предприятий и соседних регионов. Некоторые организации выставляют на старт сразу несколько сборных, организуя тем самым внутрикорпоративные состязания.
Также при поддержке МЧС по Пермскому краю состоялась специальная эстафета пожарных. Огнеборцы соревновались в полном боевом снаряжении весом более 20 кг. На старт вышли 27 команд.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.