В Чебоксарах появится еще один детский сад на 180 мест

Подрядчик уже приступил к устройству фундамента, армированию стен и монтажу опалубки стен цоколя. Здание спроектировано в три этажа: на первом разместят четыре группы для малышей, медблок и кухню, на втором — три группы для детей среднего и старшего возраста, одну подготовительную группу, залы для занятий музыкой и спортом, а на третьем — еще одну подготовительную группу и помещения для кружковых занятий. Планируется, что в образовательном учреждении будет девять групп по 20 детей.