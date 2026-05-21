В Чебоксарах появится еще один детский сад на 180 мест

Новый детский сад на 180 мест построят в районе «Новый город» в Чебоксарах. Работы ведутся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.
Подрядчик уже приступил к устройству фундамента, армированию стен и монтажу опалубки стен цоколя. Здание спроектировано в три этажа: на первом разместят четыре группы для малышей, медблок и кухню, на втором — три группы для детей среднего и старшего возраста, одну подготовительную группу, залы для занятий музыкой и спортом, а на третьем — еще одну подготовительную группу и помещения для кружковых занятий. Планируется, что в образовательном учреждении будет девять групп по 20 детей.
«На сегодняшний день на объекте идет активная работа, все в плановом режиме. Наша задача — провести работы в соответствии с графиками и завершить строительство в срок», — подчеркнул министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.