Филиал Третьяковской галереи в Калининграде признали музеем года в России. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.
Церемония награждения лауреатов Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва состоялась в среду, 20 мая. Мероприятие прошло на сцене Государственного академического Малого театра России. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде стал победителем в номинации "Музей года.
«В этом году в реестр заявочной кампании вошли 1003 заявки. Они представили достижения музейных специалистов и организаций из 83 субъектов Российской Федерации. Наш музей прошёл жёсткий конкурсный отбор — и одержал победу», — говорится в сообщении.
Филиал Третьяковской галереи открылся на острове Октябрьском 12 июня 2025 года. С тех пор экспозиции и просветительские мероприятия учреждения посетили более 310 тысяч человек. Дебютная выставка «Пять веков русского искусства» стала самой масштабной в регионе.