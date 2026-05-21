Филиал Третьяковской галереи в Калининграде признали музеем года в России

Церемония награждения прошла в среду, 20 мая.

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде признали музеем года в России. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.

Церемония награждения лауреатов Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва состоялась в среду, 20 мая. Мероприятие прошло на сцене Государственного академического Малого театра России. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде стал победителем в номинации "Музей года.

«В этом году в реестр заявочной кампании вошли 1003 заявки. Они представили достижения музейных специалистов и организаций из 83 субъектов Российской Федерации. Наш музей прошёл жёсткий конкурсный отбор — и одержал победу», — говорится в сообщении.

Филиал Третьяковской галереи открылся на острове Октябрьском 12 июня 2025 года. С тех пор экспозиции и просветительские мероприятия учреждения посетили более 310 тысяч человек. Дебютная выставка «Пять веков русского искусства» стала самой масштабной в регионе.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
