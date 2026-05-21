Новый тренд у школьников: выпускной не нужен, лучше дайте деньгами

Новый тренд появился у российских школьников: они уже не ждут традиционного выпускного праздника, а хотят использовать собранные родителями деньги в качестве «подъемных» — стартового капитала для начала взрослой жизни. Об этом пишет издание РИАМО.
Вместо того, чтобы родители потратили от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей на праздник, школьники хотят использовать эти деньги на аренду жилья, обучение в вузе, путешествие или оставить для основы будущих накоплений.
Подростки считают такой подход более разумным: лучше потратить деньги на что-то действительно необходимое и важное, а не на фотографа, ресторан, дорогие платья и костюмы. Для школьников выпускной вечер становится не обязательным и необоснованно дорогим ритуалом, который любят далеко не все.