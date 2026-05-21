Белорусский врач сказала, можно ли вылечить псориаз на 100%

Врач-дерматовенеролог Марина Цедрик сказала, можно ли вылечить псориаз на 100%, пишет БелТА.
Доктор обратила внимание на то, что псориаз является хроническим заболеванием, которое нельзя излечить на 100%. Однако лечение может поспособствовать выходу в состояние стойкой ремиссии, когда годы на коже не будет ни одного пятнышка.
— Но стоит понимать, что при воздействии определенных факторов заболевание может вернуться, — предупредила специалист.
Дерматовенеролог рассказала о существовании широко спектра лечения псориаза: от ингибиторов кальциневрина до иммунобиологической терапии. Но заметила, что аутогемотерапия грозит появлением новых псориатических бляшек в месте вкола, как и плазмаферез является небезопасной процедурой.
Чаще при разных формах псориаза используется фототерапия, фотодинамическая либо узкополосная.
