Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказала, можно ли вылечить псориаз на 100%

Дерматовенеролог ответила, можно ли вылечить псориаз на 100%

Источник: Комсомольская правда

Врач-дерматовенеролог Марина Цедрик сказала, можно ли вылечить псориаз на 100%, пишет БелТА.

Доктор обратила внимание на то, что псориаз является хроническим заболеванием, которое нельзя излечить на 100%. Однако лечение может поспособствовать выходу в состояние стойкой ремиссии, когда годы на коже не будет ни одного пятнышка.

— Но стоит понимать, что при воздействии определенных факторов заболевание может вернуться, — предупредила специалист.

Дерматовенеролог рассказала о существовании широко спектра лечения псориаза: от ингибиторов кальциневрина до иммунобиологической терапии. Но заметила, что аутогемотерапия грозит появлением новых псориатических бляшек в месте вкола, как и плазмаферез является небезопасной процедурой.

Чаще при разных формах псориаза используется фототерапия, фотодинамическая либо узкополосная.

Тем временем карта наследственных мутаций создается в Беларуси.

Еще мы писали, что шесть пассажиров маршрутки пострадали в массовом ДТП с пятью авто на МКАД в Минске.