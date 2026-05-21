Число предпринимателей выросло на 35% в Волгоградской области

Облдума оценила успехи региона в поддержке малого и среднего бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

Число малых и средних компаний в Волгоградской области выросло на 35,7% за год. Такие данные представила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области в своем докладе за 2025 год. Документ рассмотрел комитет Волгоградской областной Думы по экономической политике, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Бизнес-омбудсмен Ольга Устинова рассказала, что ее аппарат активно работал с обращениями предпринимателей и укреплял сотрудничество между ведомствами для поддержки бизнеса.

В целом, в регионе наблюдается позитивная динамика. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 8,47% и достигло 62 697 человек. Число самозанятых граждан превысило 221 тысячу, что в десять раз больше, чем в 2020 году. Общее количество субъектов МСП выросло до более 103 тысяч.

За 2025 год уполномоченный получил 1210 обращений. Предприниматели чаще всего поднимали вопросы устранения административных барьеров, снижения налогов и повышения эффективности системы госзакупок. Важным достижением стало разрешение спорных ситуаций, благодаря чему бизнесу вернули более 18 млн рублей. Также снизилось количество обращений по уголовному преследованию (на 4,8%) и по вопросам обращения с отходами (на 65,1%), что говорит о лучшей защищенности бизнеса.