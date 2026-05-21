Число предпринимателей выросло на 35% в Волгоградской области

За 2025 год уполномоченный получил 1210 обращений. Предприниматели чаще всего поднимали вопросы устранения административных барьеров, снижения налогов и повышения эффективности системы госзакупок. Важным достижением стало разрешение спорных ситуаций, благодаря чему бизнесу вернули более 18 млн рублей. Также снизилось количество обращений по уголовному преследованию (на 4,8%) и по вопросам обращения с отходами (на 65,1%), что говорит о лучшей защищенности бизнеса.