В четырех домах Красноярска ввели режим угрозы ЧС

Администрация Красноярска ввела режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации сразу в четырех жилых домах — все здания находятся в Железнодорожном районе. Они расположены по адресам:
— улица Новая Заря, 10;
— проспект Свободный, 53;
— улица Борьбы, 28;
— улица Тимирязева, 45.
На фасадах домов специалисты нашли сквозные и мелкие трещины. Объекты обследуют и подготовят проектно-сметную документацию для аварийно-восстановительных работ.
