Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырех домах Красноярска ввели режим угрозы ЧС

Администрация Красноярска объявила режим угрозы возникновения ЧС в четырех домах.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Красноярска ввела режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации сразу в четырех жилых домах — все здания находятся в Железнодорожном районе. Они расположены по адресам:

— улица Новая Заря, 10;

— проспект Свободный, 53;

— улица Борьбы, 28;

— улица Тимирязева, 45.

На фасадах домов специалисты нашли сквозные и мелкие трещины. Объекты обследуют и подготовят проектно-сметную документацию для аварийно-восстановительных работ.

Ранее мы писали, что в Красноярске на улице Пограничников снесли незаконные строения: нежилые здания в 1−2 этажа и растворо-бетонный узел.