Справка в телефоне: вышло мобильное приложение «Волна Балтики» для школьников

В Калининграде выпустили мобильное приложение «Волна Балтики. Карта школьника». Мобильное приложение и электронная справка в нём работают без интернета, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Интернет нужен только для оплаты проезда по подписке СБП. Списания происходят со счета родителя. Доступна история поездок. Больше никаких волокит с оформлением бумажных справок и их сохранностью!» — рассказали в мэрии.
Инструкция по работе с приложением размещена на сайте «Волны Балтики». Скачать приложение можно по ссылке.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше