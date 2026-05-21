Нижегородская область вошла в топ-10 направлений для путешествий летом 2026 года

Нижегородская область попала в десятку самых популярных направлений для путешествий летом 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса по бронированию «Отелло» по итогам собственного исследования.
Аналитики изучили данные по бронированию отелей на период с 1 июня по 31 августа. В топ-3 рейтинга традиционно вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.
Нижегородская область оказалась на девятом месте по популярности. На регион приходится 2% бронирований, средний чек за ночь составляет 8,2 тысячи рублей.
Продолжительность бронирования в городах и регионах «десятки» составляет в среднем три ночи.
Напомним, туристические перспективы Лыскова оценят после обращения Сергея Безрукова. Министр туризма Сергей Яковлев планирует провести комиссионный выезд в город.