Нижегородская область вошла в топ-10 направлений для путешествий летом 2026 года

Нижегородская область попала в десятку самых популярных направлений для путешествий летом 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса по бронированию «Отелло» по итогам собственного исследования.

Аналитики изучили данные по бронированию отелей на период с 1 июня по 31 августа. В топ-3 рейтинга традиционно вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.

Нижегородская область оказалась на девятом месте по популярности. На регион приходится 2% бронирований, средний чек за ночь составляет 8,2 тысячи рублей.

Продолжительность бронирования в городах и регионах «десятки» составляет в среднем три ночи.

Напомним, туристические перспективы Лыскова оценят после обращения Сергея Безрукова. Министр туризма Сергей Яковлев планирует провести комиссионный выезд в город.