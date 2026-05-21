Эксперт Щербаченко предупредил о новой схеме мошенников

О новой схеме мошенничества рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
Злоумышленники начали похищать деньги с банковских карт с помощью ложных розыгрышей и эксклюзивных приглашений. Новая схема работает так: вам приходит сообщение о выигрыше или продаже билетов. Там просят войти через мессенджер — и ваш аккаунт оказывается у аферистов. Используются также фишинговые сайты и ссылки. Человек сам вводит персональную и банковскую информацию, которую затем похищают.
Эксперт советует не реагировать на сообщения с незнакомых номеров, не переходить по подозрительным ссылкам и установить надёжный антивирус. Важно помнить, что нельзя переводить предоплату незнакомцам и вводить коды из СМС на подозрительных сайтах. Не делитесь личными данными с посторонними.
