На 74-м году жизни умерла бывший арт-директор Воронежского театра кукол Светлана Дремачева. Об этом сообщили в театре.
Дремачева окончила отделение журналистики филологического факультета Воронежского государственного университета в 1977 году. В сфере искусства она работала с 1980 года: была заведующей литературной частью Ташкентского государственного академического театра драмы имени Максима Горького, директором учебного театра Ташкентского государственного театрально-художественного института имени Александра Островского, методистом по театральным и художественным дисциплинам Министерства культуры Узбекской ССР.
В 1997 году Дремачева пришла в Воронежский театр кукол на должность заместителя директора по работе со зрителем. С 2009 по 2022 год она занимала пост арт-директора театра и во многом определяла его творческую линию.
В театре отметили, что Светлана Дремачева стояла у истоков многих значимых проектов, писала стихи и зонги к спектаклям, создавала пьесы и занималась режиссурой. Среди ее постановок — «Это мальчик-рисовальщик», «Детский дневник войны», «Владимир Красно Солнышко», «Две избушки и Морозко», «Зайка и Бычок», «Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием», «Сказка об умном глупом мышонке».
Светлана Дремачева дважды становилась лауреатом премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства: в 2014 году — за создание «Малышкиной сцены», в 2015-м — за проект «Театр из книжки для малыша и малышки». В 2023 году ей присудили Воронежскую областную театральную премию «Браво» в номинации «За честь и достоинство».
Прощание пройдет 22 мая в 10:00 на Буденновском кладбище, в храме в честь иконы Божией Матери «Трех радостей».