Умерла бывший арт-директор Воронежского театра кукол Светлана Дремачева

Светлана Дремачева дважды становилась лауреатом премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства: в 2014 году — за создание «Малышкиной сцены», в 2015-м — за проект «Театр из книжки для малыша и малышки». В 2023 году ей присудили Воронежскую областную театральную премию «Браво» в номинации «За честь и достоинство».