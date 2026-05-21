Эксперт Овечкин назвал случаи, когда рефинансировать ипотеку стало невыгодно

С 1 февраля 2026 года в России вступили в силу обновлённые правила рефинансирования комбинированных ипотечных займов. Теперь при оформлении нового кредита можно сохранить льготную часть ипотеки в первоначальном банке, а оставшуюся сумму, выданную по рыночной ставке, перевести в другой банк. Это особенно актуально для крупных городов, где государственные программы часто не покрывают полную стоимость жилья.