Эксперт Овечкин назвал случаи, когда рефинансировать ипотеку стало невыгодно

С 1 февраля 2026 года в России вступили в силу обновлённые правила рефинансирования комбинированных ипотечных займов. Теперь при оформлении нового кредита можно сохранить льготную часть ипотеки в первоначальном банке, а оставшуюся сумму, выданную по рыночной ставке, перевести в другой банк. Это особенно актуально для крупных городов, где государственные программы часто не покрывают полную стоимость жилья.
Однако, как подчёркивает эксперт Level Group Юлиан Овечкин, рефинансирование не всегда приводит к экономии. Эксперт назвал случаи, когда рефинансировать ипотеку в 2026 году невыгодно, передаёт «Петербургский дневник».
Если значительная часть кредита уже погашена, выгода от перекредитования будет минимальной. Основная часть процентов выплачивается в первые годы, и новый график погашения нивелирует потенциальную экономию.
Также рефинансирование может оказаться нецелесообразным при небольшой разнице в процентных ставках, так как дополнительные расходы на оценку недвижимости, страхование и оформление документов могут превысить выгоду. Не рекомендуется перекредитовывать небольшие остатки долга или обращаться за рефинансированием в предпенсионном возрасте, когда банки часто отказывают.
Процедура рефинансирования требует тщательной подготовки: выбора подходящего банка, сбора необходимых документов, одобрения заявки, заключения нового договора и переоформления залога. Для расчёта итоговой экономии важно учитывать все сопутствующие расходы, поэтому рекомендуется использовать ипотечные калькуляторы.