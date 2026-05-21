Наука на Луганщине развивается несмотря на сложную ситуацию в регионе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В настоящее время в ЛНР работают около 200 докторов наук по различным отраслям, сообщил ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев.
«На территории ЛНР осуществляют деятельность шесть вузов и три филиала образовательных организаций высшего образования. В ЛНР на сегодняшний день работает 190 докторов наук и 944 кандидата наук. Мы имеем десять советов по защите диссертаций, в которых за последние пять лет были защищены 42 докторские и 138 кандидатских диссертаций», — сказал он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+