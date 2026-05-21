В Воронежской области ищут председателей восьми судов

Восемь вакансий на должности председателей районных судов открыли в Воронежской области. Соответствующую информацию разместили на сайте Квалификационной коллегии судей региона в среду, 20 мая.
В частности, требуются предсадатели Богучарского, Грибановского, Кантемировского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Рамонского и Таловского районных судов.
Заявления от соискателей принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 в здании облсуда на улице Орджоникидзе, 41. Подать документы можно до 19 июня включительно.