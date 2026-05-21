Бывший военный переводчик рассказал, как пережил вторжение Ирака и реакцию Москвы

В Кувейте нам всем давали звания, хотя мы, вроде как, были гражданскими. Но должны были ходить в военной форме, со знаками различия. Наши постоянно перестраховывались, все же было, якобы, секретно. На практике, в Кувейте говорили так: «Хочешь, ходи в вашей форме. Хочешь, ходи в нашей, но с вашими погонами, без проблем. Какое у тебя звание?». Я прикинул, что я «подполковник», но решил, что в 24 года подполковников не бывает, и указал, что я «майор». Дома до сих где-то валяется моя карточка, где написано «майор».