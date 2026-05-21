40 квартир и 44 сертификата: как в Калининградской области решают жилищный вопрос детей-сирот

С 2024 года в области действует региональная выплата для детей-сирот. По инициативе губернатора Алексея Беспрозванных минимальный возраст получателя снизили с 23 до 18 лет. Сумма — не более 2 517 933 рублей (при условии, что сам заявитель оплачивает не менее 1% стоимости жилья). Этой мерой уже воспользовались более 200 человек.