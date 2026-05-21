40 квартир и 44 сертификата: как в Калининградской области решают жилищный вопрос детей-сирот

обеспечению жильём детей-сирот за первые пять месяцев 2026 года. 84 человека получили жильё. Из них 40 — готовые благоустроенные однокомнатные квартиры (в Калининграде и Балтийске).
В квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника и кухонные плиты. Ещё 44 человека воспользовались федеральным жилищным сертификатом или региональной выплатой, чтобы приобрести квартиру самостоятельно. На эти цели в бюджете-2026 предусмотрено 900 млн рублей.
В 2026 году власти намерены обеспечить жильём не менее 350 человек из числа детей-сирот.
При самостоятельной покупке квартиры можно дополнительно использовать материнский капитал, выплату молодой семье и другие меры.
С 2024 года в области действует региональная выплата для детей-сирот. По инициативе губернатора Алексея Беспрозванных минимальный возраст получателя снизили с 23 до 18 лет. Сумма — не более 2 517 933 рублей (при условии, что сам заявитель оплачивает не менее 1% стоимости жилья). Этой мерой уже воспользовались более 200 человек.
Размер федерального жилищного сертификата сейчас составляет более 3,7 млн рублей. Его могут получить заявители старше 23 лет при соблюдении других условий федерального закона.