900 млн рублей на жильё для сирот: 84 человека уже получили квартиры или сертификаты

В Калининградской области продолжают решать жилищный вопрос детей-сирот. С января по май 2026 года 84 человека из этой категории уже получили жильё. 40 из них — однокомнатные квартиры в Калининграде и Балтийске.
Жильё полностью готово к заселению: сделан ремонт, есть сантехника и кухонная плита. Ещё 44 человека воспользовались федеральным жилищным сертификатом или региональной выплатой.
Всего в 2026 году из бюджета региона на эти цели направили 900 млн рублей. В планах — обеспечить жильём не менее 350 человек.
С 2024 года в области действует региональная выплата для детей-сирот. По инициативе губернатора Алексея Беспрозванных возраст получателя снизили с 23 до 18 лет. Сумма — до 2517933 рублей. Условие: заявитель сам оплачивает не меньше 1% стоимости квартиры.
Этой мерой уже воспользовались больше 200 человек.
Федеральный жилищный сертификат сейчас составляет более 3,7 млн рублей. Его могут получить заявители старше 23 лет при соблюдении других федеральных требований.
При покупке квартиры можно также использовать материнский капитал, выплаты молодым семьям и другие меры поддержки.