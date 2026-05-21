Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде перекроют с 24 мая

Ремонт сетей теплоснабжения под проведет дорогой на улице Маслякова в Нижнем Новгороде АО «Объединенный коммунальный оператор», сообщает пресс-служба компании.
Сети меняют перед выполнением планового обновления дорожного полотна по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
С 07:00 24 мая будет полностью ограничено движения по улице на участке от Ильинской до площади Горького.
Объезд предусмотрен по улицам Ильинской, Горького и по площади Горького.
Изменится схема движения автобусов №№ 5, 18, 22, 26, 41, 43, 78, 94, а также 130.
Как сообщалось ранее, улицу Маслякова перекроют до 30 августа.