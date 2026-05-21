Маршруты автобусов массово изменят из-за Дня города в Дзержинске

В связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня города маршруты ряда автобусов в Дзержинске будут временно скорректированы, сообщает Центр развития транспортных систем. Изменения вступят в силу 21 и 27 мая с 15:30 до 21:00 из‑за ограничения движения транспорта на подъезде к площади Дзержинского.
Автобус № 2 будет следовать по улице Урицкого, проспекту Циолковского, улице Грибоедова, площади Ленина, улице Самохвалова, через Город Наук, далее — по проспектам Ленинского Комсомола и Ленина, улице Грибоедова, проспекту Циолковского и улице Урицкого — без заезда на площадь Дзержинского.
Автобус № 5 в прямом направлении поедет по схеме: проспект Ленина — улица Грибоедова — площадь Ленина — улица Маяковского — площадь Маяковского — улица Клюквина — проспект Ленина, далее — по маршруту следования. В обратном направлении он проследует по проспекту Ленина, улице Клюквина, площади Маяковского, улице Маяковского, площади Ленина, улице Грибоедова и проспекту Ленина, после чего вернётся на привычный маршрут.
Автобусы № 9 и 104 будут ходить по улице Урицкого, проспекту Циолковского, улице Грибоедова и проспекту Ленина, далее — по привычной схеме. Автобус № 25 проследует по проспекту Ленина, улице Грибоедова, проспекту Циолковского, улице Урицкого, затем — по обычному маршруту.
Автобусы № 126, 323, 557 и 611 перенаправят от Автовокзала по улицам Октябрьская, Клюквина и проспекту Ленина.
Автобус № 401 в прямом направлении будет ходить по схеме: проспект Циолковского — улица Грибоедова — проспект Ленина — улица Гагарина — проспект Чкалова, далее — по маршруту. В обратную сторону он пойдёт по проспекту Чкалова, улице Гагарина, проспекту Ленина, улице Грибоедова и проспекту Циолковского.
Маршрут № 307 в прямом направлении проложат по проспекту Циолковского, улицам Урицкого, Октябрьской, Клюквина и проспекту Ленина; в обратном — по проспекту Ленина, улицам Клюквина, Октябрьской, Урицкого и проспекту Циолковского.
Автобусы № 112, 130, 213, Т‑316 и 1323 в указанный период в прямом направлении будут следовать от Автовокзала по улицам Октябрьской, Клюквина, Маяковского, проспекту Чкалова и далее — по установленной схеме. В обратном направлении маршрут пройдёт по проспекту Чкалова, улицам Маяковского, Клюквина и Октябрьской — до Автовокзала.
