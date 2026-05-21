Белорусский хирург сказал, поможет ли компрессионное белье при варикозе

Компрессионная терапия является базовым и обязательным компонентом лечения хронических заболеваний вен, к которым, в первую очередь, относится и варикоз. Об этом на YouTube-канале «Медицинского вестника» сказал доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии Белорусского государственного медуниверситета, председатель Белорусской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов Владимир Хрыщанович.
По его словам, при варикозе компрессионная терапия — это бинты, компрессионный трикотаж и некоторые их модификации. Эффекты от компрессионной терапии — профилактика и купирование отека и воспаления, то есть симптомов болезни вен, уменьшение венозного рефлюкса, усиление работы мышечной помпы при ходьбе, улучшение микроциркуляции, лимфатический дренаж.
Среди подходов к лечению варикоза Владимир Хрыщанович назвал также снижение веса, физическую активность, правильное питание, поднятие ног во время ночного сна.
«Фармакотерапия, инвазивные вмешательства по показаниям», — подчеркнул хирург.
