Воронежскую структуру «Газпрома» покинул гендиректор Константин Зубарев

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» зарегистрировали в 1999 году. Основной вид деятельности предприятия — торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям. Единственным учредителем является ООО «Газпром межрегионгаз», принадлежащее ПАО «Газпром». Выручка воронежской структуры в 2025 году составила 37,2 млрд руб., что на 20,5% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль сократилась на 68,5% — до 32,7 млн руб.