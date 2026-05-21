Трубопровод капитально отремонтируют на улице Пермякова в Нижнем Новгороде

Как сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор», трубопровод диаметром 800−1000 мм был введён в эксплуатацию ещё в 70-х годах прошлого столетия. Капитальные работы на этом участке ранее не проводились. Коллектор принимает стоки от 10 канализационных насосных станций Автозаводского района и обеспечивает перекачку сточной жидкости от 45 домов, 4 детских садов, 2 школ и вуза. Объект включён в программу капремонта «ОКО» на 2026 год.