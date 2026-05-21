Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Минпросвещения РФ с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников: образцовое, допустимое и недопустимое, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Введение оценки поведения в школах — это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Министр отметил, что для советников директоров по воспитанию оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что апробация системы оценивания поведения обучающихся 1−8-х классов проходит в пилотных регионах в 2025/26 учебном году, а в 2026/27 учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России.