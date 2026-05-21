Молдавский легионер покидает воронежский «Факел»

Никита Моцпан выступал за «огнеопасных» три года.

Источник: Комсомольская правда

Полузащитник Никита Моцпан покидает воронежский «Факел» по окончании сезона-2025/26.

— Три года, как один миг. Спасибо, Воронеж, за возможность опыта, за новые знакомства и друзей! — написал 24-летний футболист.

Напомним, что 24-летний уроженец молдавского города Бельцы перешел в «Факел» летом 2023 года из местного клуба «Бэлць». За три сезона в футболе «огнеопасных» он сыграл 87 матчей и забил один гол. Его точный удар принес воронежцам победу в РПЛ на выезде над «Оренбургом» (2:1).

