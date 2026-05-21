«Плачу без остановки»: блогер из Уфы Рустам Набиев на руках покорил Эверест

«Посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит», — сказал блогер.
Напомним, Рустам Набиев уехал покорять Эверест в начале апреля. Перед поездкой он составил завещание.
«Плачу сейчас, не знал то ли от радости, то ли от того, что живой, то ли от того, что космически устал. Просто плачу без остановки», — поделился своими эмоциями Набиев.
Ранее Рустам Набиев покорил вершину вулкана на Камчатке. В июне 2025 года блогер стал отцом в третий раз. Сына назвали Таир. Добавим, что у семьи Набиевых есть две дочери — София и Амина.
Рустам Набиев является членом Общественной палаты России, параспортсменом, блогером, членом СПЧ при главе Башкирии. Он родился 13 мая 1992 года в селе Чекмагуш. В 2015 году во время срочной службы в Омске он пострадал при обрушении казармы. После происшествия ему ампутировали обе ноги. В 2023 году блогер получил награду от президента РФ Владимира Путина.