Врио белгородского губернатора начал знакомство с предприятиями с Лебединского ГОКа

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев 20 мая побывал на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК), провел рабочее совещание с руководством компании «Металлоинвест» и изучил ключевые показатели предприятия. По данным облправительства, в рамках реализации программы социально-экономического партнерства между регионом и «Металлоинвестом» в 2026 году на инвестпроекты развития городской инфраструктуры, а также в сфере образования и подготовки кадров будет выделено 3,9 млрд руб., из которых 1,5 млрд направит компания.