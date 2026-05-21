В Томске стартовал ремонт теплосетей

Специалисты приступили к проведению гидравлических испытаний и ремонту участков тепломагистралей № 9 в микрорайоне Каштак и № 11 на улице И. Черных. Всего до старта следующего отопительного периода в городе проверят на прочность более 600 км таких сетей. Все выявленные дефекты будут устранены.