В Томске стартовал ремонт теплосетей

Ремонтные работы начались на тепломагистралях в Томске, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приступили к проведению гидравлических испытаний и ремонту участков тепломагистралей № 9 в микрорайоне Каштак и № 11 на улице И. Черных. Всего до старта следующего отопительного периода в городе проверят на прочность более 600 км таких сетей. Все выявленные дефекты будут устранены.
Помимо этого, в Томске планируют выполнить перекладку около 8 км тепловых сетей. Работы проведут на самых проблемных объектах, где в предыдущие годы выявили многочисленные дефекты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.