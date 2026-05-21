30 мая в центре Калининграда на семь часов ограничат движение из-за забега

В Калининграде 30 мая на время «Зелёного марафона» перекроют Гвардейский проспект и несколько соседних улиц. Об этом пишут в телеграм-канале Центра организации движения и пассажирских перевозок.
Ограничения будут действовать с 7:00 до 14:00. Проехать нельзя будет по следующим участкам:
Гвардейскому проспекту — от улицы Генерал-фельдмаршала Румянцева до Театральной; улице Генерал-фельдмаршала Румянцева — на всём протяжении; улице Дмитрия Донского — от Румянцева до переулка Дмитрия Донского; улице Гостиной — от дома № 2 до улицы Дмитрия Донского.
На время марафона автобусы № 2А, № 4 и № 72, а также троллейбус № 2 будут следовать по изменённым схемам.
В субботу в Калининграде на восемь часов ограничат проезд по улице Баранова из-за выставки электромобилей.