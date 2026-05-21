Открытие парка, духовная музыка и книжный фестиваль: куда сходить в выходные, чтобы кошелёк не опустел

Выходные в Калининградской области обещают быть разнообразными, как никогда. В афише на выходные — пляжная вечеринка, концерт духовной музыки, презентация и книжный фестиваль. «Клопс» рассказывает о мероприятиях со свободным входом.
Открытие выставки «Парк деревянных скульптур»0+
Когда: пятница, 22 мая, 16:00.
Где: музей «Фридландские ворота» (Дзержинского, 30).
Музей вместе с калининградским скульптором Игорем Рыком открывает уникальную выставку под открытым небом. Мастер более 20 лет работает с дубовым массивом, все его работы созданы непосредственно в регионе и связаны с местной природой.
На выставке будут представлены персонажи русских народных сказок и былин — от весёлого Колобка до могучих богатырей.
В программе также:
концерт творческих коллективов и ансамблей, ознакомительная экскурсия по выставке, работа площадок, посвященных людям разных культур, которые живут в Калининградской области.
Вход свободный.
Студенческие работы в филиале РГИСИ16+
Когда: пятница, 22 мая, 17:30.
Где: филиал РГИСИ в Калининграде (уточните адрес).
Приглашённые студенты РГИСИ из Санкт-Петербурга представят три работы.
«Маяковский. Рифмы».
Синтез танца и поэзии, посвящённый жизни и творчеству знаменитого поэта. Студенческая работа режиссёрского курса профессора Николая Наумова.
Мастер-класс «Работа с театральной маской».
Занятие о том, как маска и образы, созданные с её помощью, расширяют границы современного театра кукол.
«Борхес. Лаборатория».
Эскиз будущего спектакля, где маска становится главным выразительным средством.
Вход свободный, по предварительной регистрации.
Презентация книги «Невидимый ковчег»16+
Когда: пятница, 22 мая, 18:30.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Режиссёр, актёр, художественный руководитель театра «Третий этаж» Евгений Мышкин выпустил новый поэтический сборник. На презентации он расскажет о творческом процессе: чем вдохновлены стихи и что скрывается за символом ковчега.
Запланированы и публичные чтения. Стихи будут декламировать читатели и друзья поэта, а также воспитанники театра «Третий этаж».
Вход свободный.
Пляжная вечеринка в Пионерском18+
Когда: суббота, 23 мая, 18:00.
Где: пляж в порту (Пионерский).
Любители музыки откроют летний сезон и зажгут на легендарном пляже в порту. Хедлайнер вечера — мастер плавных переходов и басов HAVE HALL.
Бар работает до полуночи. С собой рекомендуется взять пледы на случай вечерней прохлады.
Вход свободный.
Музыкально-поэтическая композиция «Холодная весна»16+
Когда: воскресенье, 24 мая, 16:00.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
В программе — поэзия и музыка, исполненная на акустической гитаре. За стихи будет отвечать театровед и поэт Евгения Чугреева, за аккомпанемент — Илья Чугреев.
Эпиграф вечера: «Может быть, я не замечаю ничего, кроме ласковых глаз…».
Вход свободный.
Престольный праздник храма Кирилла и Мефодия0+
Когда: воскресенье, 24 мая.
Где: храм святых Кирилла и Мефодия (проспект Мира, 132б).
Престольный праздник в храме будет сопровождаться ярмаркой и музыкальной программой.
Что запланировано:
10:00 — Божественная литургия, 11:30 — благотворительная ярмарка «Белый цветок», 12:30 — концерт авторской песни Максима Коробова «Апрель навсегда!».
Вход свободный.
Областной смотр-конкурс «Музыка души»6+
Когда: воскресенье, 24 мая, 12:00.
Где: органный зал «Макаров» (Светлогорск, Курортная, 3).
Ежегодное событие, собирающее самых талантливых артистов и ценителей прекрасного. В конкурсе примут участие солисты, ансамбли и хоры с классическими вокальными произведениями российских и зарубежных композиторов — от музыки XIX века до современных сочинений.
Особое место в программе займёт духовная музыка в исполнении, а капелла. А раскрыть глубины каждого номера поможет превосходная акустика зала.
Вход свободный.
Встреча с художником и сценаристом Евгением Яковлевым12+
Когда: воскресенье, 24 мая, 14:00.
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).
В библиотеке пройдёт встреча с автором комиксов, иллюстратором и сценаристом Евгением Яковлевым. Художником расскажет о написании сценариев, создании иллюстраций и комиксов, а также о поиске издателей, в том числе за рубежом.
Вход свободный.
Работы Евгения Яковлева публиковались в России, Казахстане, США, Швеции, Аргентине, Германии и других странах. Автор сотрудничал с издательствами Boom! Studios!, BUBBLE, Bubble Vision, «Комфедерация», AltGraf, «Комильфо», «Альпака» и другими.
В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, в Калининграде состоится книжный фестиваль «По краям»0+.