Открытие парка, духовная музыка и книжный фестиваль: куда сходить в выходные, чтобы кошелёк не опустел

В Калининградской области запланировано несколько концертов.

Источник: Клопс.ru

Выходные в Калининградской области обещают быть разнообразными, как никогда. В афише на выходные — пляжная вечеринка, концерт духовной музыки, презентация и книжный фестиваль. «Клопс» рассказывает о мероприятиях со свободным входом.

Открытие выставки «Парк деревянных скульптур»0+

Когда: пятница, 22 мая, 16:00.

Где: музей «Фридландские ворота» (Дзержинского, 30).

Музей вместе с калининградским скульптором Игорем Рыком открывает уникальную выставку под открытым небом. Мастер более 20 лет работает с дубовым массивом, все его работы созданы непосредственно в регионе и связаны с местной природой.

На выставке будут представлены персонажи русских народных сказок и былин — от весёлого Колобка до могучих богатырей.

В программе также:

концерт творческих коллективов и ансамблей, ознакомительная экскурсия по выставке, работа площадок, посвященных людям разных культур, которые живут в Калининградской области.

Вход свободный.

Студенческие работы в филиале РГИСИ16+

Когда: пятница, 22 мая, 17:30.

Где: филиал РГИСИ в Калининграде (уточните адрес).

Приглашённые студенты РГИСИ из Санкт-Петербурга представят три работы.

«Маяковский. Рифмы».

Синтез танца и поэзии, посвящённый жизни и творчеству знаменитого поэта. Студенческая работа режиссёрского курса профессора Николая Наумова.

Мастер-класс «Работа с театральной маской».

Занятие о том, как маска и образы, созданные с её помощью, расширяют границы современного театра кукол.

«Борхес. Лаборатория».

Эскиз будущего спектакля, где маска становится главным выразительным средством.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Презентация книги «Невидимый ковчег»16+

Когда: пятница, 22 мая, 18:30.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Режиссёр, актёр, художественный руководитель театра «Третий этаж» Евгений Мышкин выпустил новый поэтический сборник. На презентации он расскажет о творческом процессе: чем вдохновлены стихи и что скрывается за символом ковчега.

Запланированы и публичные чтения. Стихи будут декламировать читатели и друзья поэта, а также воспитанники театра «Третий этаж».

Вход свободный.

Пляжная вечеринка в Пионерском18+

Когда: суббота, 23 мая, 18:00.

Где: пляж в порту (Пионерский).

Любители музыки откроют летний сезон и зажгут на легендарном пляже в порту. Хедлайнер вечера — мастер плавных переходов и басов HAVE HALL.

Бар работает до полуночи. С собой рекомендуется взять пледы на случай вечерней прохлады.

Вход свободный.

Музыкально-поэтическая композиция «Холодная весна»16+

Когда: воскресенье, 24 мая, 16:00.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

В программе — поэзия и музыка, исполненная на акустической гитаре. За стихи будет отвечать театровед и поэт Евгения Чугреева, за аккомпанемент — Илья Чугреев.

Эпиграф вечера: «Может быть, я не замечаю ничего, кроме ласковых глаз…».

Вход свободный.

Престольный праздник храма Кирилла и Мефодия0+

Когда: воскресенье, 24 мая.

Где: храм святых Кирилла и Мефодия (проспект Мира, 132б).

Престольный праздник в храме будет сопровождаться ярмаркой и музыкальной программой.

Что запланировано:

10:00 — Божественная литургия, 11:30 — благотворительная ярмарка «Белый цветок», 12:30 — концерт авторской песни Максима Коробова «Апрель навсегда!».

Вход свободный.

Областной смотр-конкурс «Музыка души»6+

Когда: воскресенье, 24 мая, 12:00.

Где: органный зал «Макаров» (Светлогорск, Курортная, 3).

Ежегодное событие, собирающее самых талантливых артистов и ценителей прекрасного. В конкурсе примут участие солисты, ансамбли и хоры с классическими вокальными произведениями российских и зарубежных композиторов — от музыки XIX века до современных сочинений.

Особое место в программе займёт духовная музыка в исполнении, а капелла. А раскрыть глубины каждого номера поможет превосходная акустика зала.

Вход свободный.

Встреча с художником и сценаристом Евгением Яковлевым12+

Когда: воскресенье, 24 мая, 14:00.

Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39).

В библиотеке пройдёт встреча с автором комиксов, иллюстратором и сценаристом Евгением Яковлевым. Художником расскажет о написании сценариев, создании иллюстраций и комиксов, а также о поиске издателей, в том числе за рубежом.

Вход свободный.

Работы Евгения Яковлева публиковались в России, Казахстане, США, Швеции, Аргентине, Германии и других странах. Автор сотрудничал с издательствами Boom! Studios!, BUBBLE, Bubble Vision, «Комфедерация», AltGraf, «Комильфо», «Альпака» и другими.

В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, в Калининграде состоится книжный фестиваль «По краям»0+.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше