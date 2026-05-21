В Прикамье статус «приоритетный» присвоен трем новым проектам

Еще один приоритетный проект реализует компания «Специальная строительная техника» на промышленной площадке в деревне Залесная Добрянского округа. Компания работает с 2004 года и специализируется на производстве оборудования для подземного строительства. Сегодня завод выпускает полный комплект техники для инъекционных и буровых работ: буровые установки, миксерные станции, насосы, силосы для хранения цемента и буровой инструмент. Проект предусматривает расширение производства и увеличение выпуска спецтехники. Для этого закупят промышленные роботы, станки с ЧПУ, термическое оборудование для спекания твердосплавных деталей. Общий объем вложений составит 130 млн руб. Срок реализации проекта — конец 2027 года.