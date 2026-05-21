В Прикамье статус «приоритетный» присвоен трем новым проектам

На прошедшем сегодня совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае статус «приоритетный» присвоили сразу трем проектам, предусматривающим масштабирование действующих и запуск новых производств. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Пермское ООО «Натуральные добавки» реализует инвестиционный проект по расширению производства биологически активных добавок. Предприятие уже имеет опыт производства БАДов и функционального питания на собственной научно-производственной базе. В рамках проекта компания построит производственную площадку площадью 8 тыс. кв. м и установит новое оборудование. Планируется, что проект будет реализован до конца 2029 года. Общий объем инвестиций составит 360 млн руб.
В рамках поддержки проекта предприятие планирует воспользоваться механизмом инвестиционного налогового вычета в размере 324 млн руб., включая 288 млн руб. за счет средств регионального бюджета.
Еще один приоритетный проект реализует компания «Специальная строительная техника» на промышленной площадке в деревне Залесная Добрянского округа. Компания работает с 2004 года и специализируется на производстве оборудования для подземного строительства. Сегодня завод выпускает полный комплект техники для инъекционных и буровых работ: буровые установки, миксерные станции, насосы, силосы для хранения цемента и буровой инструмент. Проект предусматривает расширение производства и увеличение выпуска спецтехники. Для этого закупят промышленные роботы, станки с ЧПУ, термическое оборудование для спекания твердосплавных деталей. Общий объем вложений составит 130 млн руб. Срок реализации проекта — конец 2027 года.
Компания претендует и на статус «высокопроизводительный приоритетный инвестиционный проект». С 1 января 2025 года по инициативе губернатора максимальный размер вычета для таких проектов увеличен с 60 до 90% суммы инвестиционных расходов. Благодаря этому компания сможет вернуть около 117 млн руб. и направить их на свое дальнейшее развитие.
Компания «Мир леса» в рамках инвестпроекта запустит новое производство в Кукуштане. Здесь планируется строительство производственного комплекса площадью более 3 тыс. кв. м, включающего производственные и сборочные цеха, цех лесопиления, склады, котельную, стоянку и другие объекты. Объем инвестиций превысит 120 млн руб., завершение реализации проекта запланировано до 2028 года. Предприятие рассчитывает на административное сопровождение и аренду земельного участка без торгов. На социальные мероприятия компания направит не менее 2 млн руб.